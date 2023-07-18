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Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Haber Merkezi
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Bakan Yumaklı, Twitter hesabından, Çanakkale'deki yangına ilişkin son bilgileri paylaştı: "Çanakkale’deki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Ormanlarımız için teyakkuzdayız. Aziz milletimizin desteği ise mücadelemize güç katıyor. Orman yangınına sebep olabilecek davranışlardan uzak duralım, yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım." ifadelerine yer verdi.