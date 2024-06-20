Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Aladağ köyü yakınında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine sevk edilen ekipler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan alevlere havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Tahliye edilen mahallede bazı binalar yandı

Yangın nedeniyle Aladağ köyü Kiremitoba Mahallesi tedbiren tahliye edildi. Mahalledeki 3 katlı bir ev, ahır ve yem deposu yanarak kullanılamaz hale geldi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da bölgeye gelerek söndürme çalışmasına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Havanın kararmasının ardından yangının ilerlemesini durduran ekipler, yoğun çabalar sonucu alevleri kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.