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Çanakkale'deki süt fabrikasında patlama: 1 işçi hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki süt işleme fabrikasında meydana gelen patlamada, 1 işçi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
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Çanakkale'deki süt fabrikasında patlama: 1 işçi hayatını kaybetti
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Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Gümüşçay beldesinde bulunan süt işleme fabrikasının krema tankında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada ağır yaralanan 42 yaşındaki Adnan Çetin, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çetin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Adnan Çetin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Çanakkale Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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