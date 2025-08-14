  1. Ekonomim
  3. Çanakkale'deki yangınlarda 89 aileye 5,28 milyon TL acil yardım ödemesi yapıldı
Çanakkale'deki yangınlarda 89 aileye 5,28 milyon TL acil yardım ödemesi yapıldı

Çanakkale'de yaşanan 3 ayrı yangında 89 aileye Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından gönderilen ödenek ile 5 milyon 280 bin acil yardım destek ödemesi sağlandı.

Çanakkale'de Ayvacık, Bayramiç, Merkez ve Güzelyalı bölgesinde yaşanan yangınlarda AFAD Başkanlığı tarafından gönderilen acil yardım destek ödemesi sağlandı. Yangınlarda etkilenen 89 aileye toplam 5 milyon 280 bin lira destek ödemesi yapıldı.

Valilik açıklama yaptı

Çanakkale Valiliğinin yaptığı açıklamaya göre acil yardım destek ödemelerinin dağılımı şu şekilde; "AFAD Başkanlığımız tarafından gönderilen ödenek ile 15 Temmuz Ayvacık Yangınları için: 10 aileye toplam 801 bin 686,25 TL, 08 Ağustos Bayramiç ve Merkez Yangınları için: 31 aileye toplam 2 milyon 197 bin 740,00 TL, 11 Ağustos Merkez Güzelyalı Yangınları için: 48 Aileye toplam 2 milyon 280 bin 599,60 TL olmak üzere; Çanakkale Yangınları için toplam 89 aileye 5 milyon 280 bin 025,85 TL Acil Yardım Destek Ödemesi yapılmıştır."

