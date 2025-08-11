Çanakkale'ye bağlı Kepez'de orman yangınına müdahale ediliyor
Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesindeki Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve hava araçları sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
"Vatandaşlarımız gerekmedikçe trafiğe çıkmasın"
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale merkez ilçesinde orman yangınının rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerlediğini kaydederek, "Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.
Çanakkale Merkezde orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerliyor.— Ömer Toraman, Doç. Dr. (@omertoraman25) August 11, 2025
