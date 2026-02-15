Çanakkale'yi fırtına vurdu: Ağaçlar devrildi, bir balkon duvarı yıkıldı

Çanakkale Valiliğinin dün yaptığı açıklamada havanın bugün il genelinde rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde 50-75 kilometre/saat, yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde kilometre/saat kuvvetinde esmesi beklendiğine yer verildi. Valilik açıklamanın devamında muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Bir apartman dairesinin balkon duvarı yıkıldı

Uyarının ardından sabah saatlerinde fırtına etkisini göstermeye başladı. İnönü Caddesi üzerinde devrilen ağaç yolu ulaşıma kapatırken bölgedeki başka bir ağaç ise park halindeki 2 otomobile zarar verdi. Ayrıca Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinin balkon duvarı fırtına nedeniyle yıkıldı. Öte yandan Şemsettin Fatma Çamoğlu Ortaokulu'nun ise fırtına nedeniyle dış cephe yalıtımının büyük bir kısmı söküldü.