  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Çanakkale'yi fırtına vurdu: Ağaçlar devrildi, bir balkon duvarı yıkıldı
Takip Et

Çanakkale'yi fırtına vurdu: Ağaçlar devrildi, bir balkon duvarı yıkıldı

Çanakkale'de etkili olan fırtına ağaçları devirdi, bir balkonun duvarı yıkıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çanakkale'yi fırtına vurdu: Ağaçlar devrildi, bir balkon duvarı yıkıldı
Takip Et

Çanakkale Valiliğinin dün yaptığı açıklamada havanın bugün il genelinde rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde 50-75 kilometre/saat, yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde kilometre/saat kuvvetinde esmesi beklendiğine yer verildi. Valilik açıklamanın devamında muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Çanakkale'yi fırtına vurdu: Ağaçlar devrildi, bir balkon duvarı yıkıldı - Resim : 1

Bir apartman dairesinin balkon duvarı yıkıldı

Uyarının ardından sabah saatlerinde fırtına etkisini göstermeye başladı. İnönü Caddesi üzerinde devrilen ağaç yolu ulaşıma kapatırken bölgedeki başka bir ağaç ise park halindeki 2 otomobile zarar verdi. Ayrıca Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinin balkon duvarı fırtına nedeniyle yıkıldı. Öte yandan Şemsettin Fatma Çamoğlu Ortaokulu'nun ise fırtına nedeniyle dış cephe yalıtımının büyük bir kısmı söküldü.

Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Savunma Bakanı ile görüştüDışişleri Bakanı Fidan, Irak Savunma Bakanı ile görüştüGündem

 

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: Peki Türkiye kaçıncı sırada?Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: Peki Türkiye kaçıncı sırada?Ekonomi

 

 