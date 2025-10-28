Canan Kaftancıoğlu: 2019 yerel seçimlerinden casusluk çıkmaz; çıksa çıksa seçim dönemindeki hukuksuzluklarınız çıkar

CHP'nin eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan ve TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın "casusluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasına sosyal medyadan tepki gösterdi.

İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturmasının ardından "casusluk" soruşturmasında da hakkında tutuklama kararı verilen İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan açıklamasını alıntılayan Kaftancıoğlu, şöyle yazdı:

"2019 İstanbul seçimlerinin nasıl kazanıldığını başta CHP örgütleri olmak üzere hepimiz biliyoruz. Seçim iptali de dahil olmak üzere aynı zarfın içindeki oyları dahi manipüle etmek isteyenlere rağmen kazanılmıştır 2019 yerel seçimleri. Buradan casusluk falan çıkmaz, çıksa çıksa seçim dönemindeki hukuksuzluklarınız çıkar!"

Buradan casusluk falan çıkmaz, çıksa çıksa… https://t.co/5eF54U2qAi — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) October 27, 2025

Ne oldu?

Ekrem İmamoğlu, kayyum atanan TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile İmamoğlu'nun tutuklu danışmanı ve kampanya direktörü Necati Özkan, 27 Ekim'de "siyasi casusluk" iddiasıyla tutuklandı.

İmamoğlu, "yolsuzluk" soruşturmasının ardından "casusluk" soruşturmasından da tutuklararak ikinci kez tutuklanmış oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, "örgüt lideri" olarak ifade edilen İmamoğlu'nun, "'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' olarak CHP'yi yasa dışı yöntemlerle ele geçirdiği, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturmak ve bu amaç doğrultusunda mali nitelikli suçları işlemek için, başta İstanbul'daki vatandaşların kişisel verilerinin yabancı ülke istihbarat birimlerine aktararak casusluk suçu işlediği" iddia edildi.

Casusluk soruşturmasının kilit ismi Hüseyin Gün'ün ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle ayrıntılı ifade verdiği öğrenildi.

Emniyette 262 sayfa ifade veren Gün, 4 Temmuz'da tutuklandığı için cezaevine gönderildi.