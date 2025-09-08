Canan Kaftancıoğlu: Belki susarak faydalı oluruz diyor ve tüm partili kardeşlerimi sağduyuya davet ediyorum

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımda parti içindeki gelişmelere ilişkin neden sessiz kaldığını "şu dönemde yapacağı bir açıklamanın olumlu katkı sağlamayacağı", "parti içi kutuplaşmayı artırabileceği" gerekçeleriyle açıkladı.

Kaftancıoğlu, “Partimize bir katkısı olacağını düşünsem beni hiç kimsenin susturamayacağını en başta siz bilirsiniz. Hal böyleyken yetkili ve sorumlu kişiler haricinde; konuşarak zararımız olmasın, belki susarak faydalı oluruz diyor ve tüm partili kardeşlerimi sağduyuya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Canan Kaftancıoğlu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

"Kıymetli yol arkadaşlarım;

Neden bir açıklama yapmıyorsun diye samimi bir şekilde soran kardeşlerim;

Şu dönemde söyleyeceğim herhangi bir sözün hepimizin içini yakan durumlara olumlu bir etkisi/katkısı olmayacağını, parti içi kutuplaşmayı artırmak ve trollerin eline malzeme vermekten başka bir işe yaramayacağını görüyorum. (Partimize bir katkısı olacağını düşünsem beni hiç kimsenin susturamayacağını en başta siz bilirsiniz)

Hal böyleyken yetkili ve sorumlu kişiler haricinde; konuşarak zararımız olmasın, belki susarak faydalı oluruz diyor ve tüm partili kardeşlerimi sağduyuya davet ediyorum…

'Bu utanç dolu kahrolası çağda ne duymak ne görmek evladır; uyumak en iyisi. Taş kesilene kadar. 'Michalengelo'"

Ne oldu?

İstanbul eski il başkanlarından Canan Kaftancıoğlu'nun CHP İstanbul İl Yönetimi'ne kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'e binaya gidişinde eşlik edeceği iddia edilmişti. Halk TV, Kaftancıoğlu'nun Tekin'e eşlik etmeyeceğini yazmıştı.

Eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Mustafa Can Poyraz da iddialara açıklık getirerek, "Canan Kaftancıoğlu, bir yakınının yaşam mücadelesinin son anlarında yanında olabilmek için İstanbul dışındadır. Böyle bir dönemde, teyit edilmeden yapılan haberleri yalanlamayla uğraşmak; yanında bulunduğu kişilere de ayıp olacağından, telefonu kapalıdır. 'Aradık – mesaj attık, ulaşamadık' tarzı yapılan haber ve paylaşımları kamuoyunun vicdanına bırakıyorum" demişti.