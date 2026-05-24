Canan Kaftancıoğlu'ndan tepki çeken paylaşım
CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel'in CHP Genel Merkesi'ni terk ettiği sırada yaşanan polis müdahalesi sırasında önceki CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yaptığı paylaşım tepki topladı.
Yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in başvurusu üzerine Ankara Valiliği Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması talimatı vermişti.
Kararla birlikte merkezin önünde hareketlilik başladı. Bina önünde toplanan çok sayıda partiliye polis müdahalede bulundu.
Canan Kaftancıoğlu paylaştı: Nalları dikmiş Rocky rahatlığında...
CHP Genel Merkezi'nde yaşanan olağanüstü durum sırasında önceki CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu instagram üzerinden bir köpek fotoğrafı paylaşarak üzerine not düştü. Kaftancıoğlu fotoğrafa 'Nalları dikmiş Rocky rahatlığında, iyi pazarlar' diye yazdı.