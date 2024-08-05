Canan Karatay'dan zeytin ağacı önerisi

Türkiye'deki hazine arazilerinde atıl durumda bulunan zeytin ağaçlarının, orman yangınlarında zeytinlikleri yanan mağdur köylülere verilmesi kampanyasına destek veren Karatay, zeytin ağaçlarının taşınmasının hiçbir sakıncası olmadığını belirtti. "Zeytin ağaçları taşınabilir. Osmanlı döneminde Toros Dağları'ndan İspanya'ya zeytin ağaçları taşınmıştı. Biz de aynı şekilde, bu ağaçları ihtiyacı olan köylülere ulaştırabiliriz" dedi.

İklim değişikliği nedeniyle zeytinlerin düşük rakımlı alanlardan yüksek rakımlı alanlara çıkarılması gerektiğini söyleyen Karatay, "Zeytinlikleri yanan vatandaşlara zeytin ağaçları hibe edilmelidir. Yükseklerde, dağlarda yetişen zeytin en değerli zeytindir. Ovalarda yetişen zeytinler verimli olmayabilir çünkü zeytinleri besleyen kayalardır. Ovalarda kaya olmadığı için zeytinlerin verimliliği düşüyor" diye ekledi.

Urla'daki yangında zarar gören köylülerin mağduriyetine dikkat çeken Karatay, hazine arazilerindeki bakımsız zeytin ağaçlarının bu köylülere verilmesinin çok faydalı olacağını söyledi.

"Yangınlarda çok fazla zeytinlik alan yandı. Zeytinlikleri taşıyalım ama taşınan bu zeytinleri onlara bakacak olan kişilere vermemiz lazım. Süs ağacı olarak zeytinlerin kullanılması doğru değil, zeytinler köylülere verilmelidir" diyerek çağrısını yineledi.