Canan Karatay'ın acı günü: Eşini kaybetti
Sağlıklı beslenme konusundaki açıklamaları ile adından söz ettiren Prof. Dr. Canan Karatay, 46 yıllık eşi Dr. Ali Başak Karatay’ı kaybetti.
82 yaşındaki Prof. Canan Karatay'ın 78 yaşındaki eşi Dr. Ali Başak Karatay, yaşamını yitirdi. Karatay ailesini yasa boğan ölümün ardından yapılan açıklamada, Dr. Ali Başak Karatay’ın 26 Kasım 2025 Çarşamba günü Moda Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedileceği bildirildi.
Eşiyle ilgili açıklaması çok konuşulmuştu
Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı bir programda eşine olan düşkünlüğünü "Yanındayken bile hasret duyuyorum. Bizi annelerimiz tanıştırdı." demişti.
Ali Başak Karatay Kimdir?
Ali Başak Karata 1947 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Karatay, akademik hayatına ABD’de devam etti. New York’taki Syracuse Üniversitesi’nden mezun oldu. Türkiye’ye döndükten sonra Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün kurucuları arasında bulundu. Karatay, uzun yıllar felsefe alanında önemli çalışmalara imza attı.