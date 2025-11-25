  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Canan Karatay'ın acı günü: Eşini kaybetti
Takip Et

Canan Karatay'ın acı günü: Eşini kaybetti

Sağlıklı beslenme konusundaki açıklamaları ile adından söz ettiren Prof. Dr. Canan Karatay, 46 yıllık eşi Dr. Ali Başak Karatay’ı kaybetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Canan Karatay'ın acı günü: Eşini kaybetti
Takip Et

82 yaşındaki Prof. Canan Karatay'ın 78 yaşındaki eşi Dr. Ali Başak Karatay, yaşamını yitirdi. Karatay ailesini yasa boğan ölümün ardından yapılan açıklamada, Dr. Ali Başak Karatay’ın 26 Kasım 2025 Çarşamba günü Moda Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedileceği bildirildi.

Eşiyle ilgili açıklaması çok konuşulmuştu

Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı bir programda eşine olan düşkünlüğünü "Yanındayken bile hasret duyuyorum. Bizi annelerimiz tanıştırdı."  demişti.

Ali Başak Karatay Kimdir?

Ali Başak Karata 1947 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Karatay, akademik hayatına ABD’de devam etti. New York’taki Syracuse Üniversitesi’nden mezun oldu. Türkiye’ye döndükten sonra Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün kurucuları arasında bulundu. Karatay, uzun yıllar felsefe alanında önemli çalışmalara imza attı.

Gündem
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 bütçesi belli oldu
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 bütçesi belli oldu
TOKİ sosyal konut projesi kura çekimi ne zaman? 500 bin sosyal konut kura tarihi (2026)
TOKİ sosyal konut projesi kura çekimi ne zaman? 500 bin sosyal konut kura tarihi (2026)
Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları (Kasım 2025)! Sözleşmeli öğretmenlik atama sorgulama ekranı
Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları (Kasım 2025)! Sözleşmeli öğretmenlik atama sorgulama ekranı
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı genelgesi Resmi Gazete'de
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı genelgesi Resmi Gazete'de
Taksim'deki metro istasyonlarını geçici süreyle kapatma kararı
Taksim'deki metro istasyonlarını geçici süreyle kapatma kararı
Motosikletin çarptığı öğretmen hayatını kaybetti
Motosikletin çarptığı öğretmen hayatını kaybetti