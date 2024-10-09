Cani Semih Çelik’e benzeyen genç isyan etti: Bana katil muamelesi yapıyorlar

Geçen hafta İstanbul Eyüpsultan'da 19 yaşındaki Semih Çelik, önce Ayşenur Halil'i, ardından Fatih'teki Edirnekapı Surları'nda İkbal Uzuner'i öldürmüştü. Semih Çelik'e benzediği için sosyal medyada linç edilen bir genç, büyük tepki gördü.

Semih Çelik, Ayşenur Halil'in parçalanmış cesedini olay yerine gelen annesinin önüne atarken, sonrasında Edirnekapı Surları'ndan atlayarak hayatına son verdi. İntihar anı çevredeki kişiler tarafından kaydedildi. Olay sonrası, medyada geniş kapsamlı bir yayın yasağı getirildi.

“Ben o değilim”

Cani Semih Çelik’e benzediği için sosyal medyada linç edilen genç, sesini duyurmaya çalıştı. “Ben düşündüğünüz kişi değilim” diyen genç, “Kız arkadaşıma ‘Sizi ne zaman haberlerde görürüz? Seni ne zaman aynı durumda görürüz’ diyorlar. Bana katil muamelesi yapıyorlar” ifadelerini kullandı.