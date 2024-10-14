Cani Semih Çelik'i öven Emre Seyidoğlu tutuklandı
Semih Çelik'in öldürdüğü İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'e sosyal medyada hakaret eden ve katil zanlısı Çelik'i öven paylaşımlar yapan üniversite öğrencisi Emre Seyidoğlu, emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Seyidoğlu emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal medya hesaplarından Fatih'te meydana gelen kadın cinayetiyle ilgili paylaşımlar hakkında inceleme başlattı.
Polis şüphelinin adresine baskın düzenledi
Yapılan çalışmalarda İstanbul Üniversitesi'nde öğrenci olan Emre Seyidoğlu'nun paylaşımlarında İkbal Uzuner ile Ayşenur Halil'e hakaret ederek katil zanlısı Semih Çelik'i övdüğü tespit edildi. Başka sosyal medya kullanıcılarının da Emre Seyidoğlu'nun aynı fakültede okuduğu kız öğrencileri taciz ettiğini iddia ederek paylaşım yapmaları üzerine polis şüphelinin adresine baskın düzenledi.
Emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı
Operasyonda Seyidoğlu yakalanarak gözaltına alındı. Seyidoğlu emniyetteki işlemlerinin ardından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, suçu ve suçluyu övme ve kişinin huzur ve sükûnunu bozma' suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.