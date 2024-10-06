  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cani Semih Çelik'in İkbal Uzuner ile son görüntüsü ortaya çıktı
Takip Et

Cani Semih Çelik'in İkbal Uzuner ile son görüntüsü ortaya çıktı

Türkiye'yi dehşete düşüren olay, Fatih surlarında meydana geldi. Cani Semih Çelik'in İkbal Uzuner ile son görüntüsü ortaya çıktı. Katil Semih Çelik'in kurbanı İkbal Uzuner ile saat 13:58'de buluştuğu ve ardından birlikte surlara doğru gittikleri görüldü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cani Semih Çelik'in İkbal Uzuner ile son görüntüsü ortaya çıktı
Takip Et

İstanbul Fatih’te yaşanan vahşi cinayetin detayları, güvenlik kameralarının ortaya çıkmasıyla yeniden gündeme oturdu. Sabah gazetesinin ulaştığı görüntülerde, cinayet zanlısı Semih Çelik ile kurbanı İkbal Uzuner'in buluşma ve olay yerine gidiş anları saniye saniye kaydedildi.

İşte o görüntüler...

Semih Çelik ve İkbal Uzuner surlarda buluşuyor

Görüntülerde, Semih Çelik’in 13:52’de bir çantayla surlara geldiği görülüyor. Ardından telefonla konuşarak İkbal Uzuner de surlara doğru ilerliyor. İkili, saat 13:58’de surlarda buluşuyor ve Uzuner, Çelik’in yardımıyla surların üzerine çıkıyor. İki saat boyunca yalnız kalan ikilinin ardından Türkiye'yi dehşete düşüren cinayet gerçekleşiyor.

Papa: Lübnan dahil tüm cephelerde derhal ateşkes çağrısında bulunuyorumPapa: Lübnan dahil tüm cephelerde derhal ateşkes çağrısında bulunuyorumDünya

 

Fatih'teki vahşi cinayet görüntülerini paylaşanlara suç duyurusuFatih'teki vahşi cinayet görüntülerini paylaşanlara suç duyurusuGündem

 

Gündem
Adana'da firari torbacı vuruldu! 6 polis yaralandı
Adana'da firari torbacı vuruldu! 6 polis yaralandı
Fatih'teki vahşi cinayet görüntülerini paylaşanlara suç duyurusu
Fatih'teki vahşi cinayet görüntülerini paylaşanlara suç duyurusu
MSB duyurdu, PKK'ya ağır darbe! 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu, PKK'ya ağır darbe! 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Antalya'da alev alan tur teknesi sulara gömüldü
Antalya'da alev alan tur teknesi sulara gömüldü
Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı! Saat verildi
Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı! Saat verildi
Sanatçı Mazhar Alanson kızı Eda’ya veda etti! Ayakta durmakta zorluk çekti
Sanatçı Mazhar Alanson kızı Eda’ya veda etti! Ayakta durmakta zorluk çekti