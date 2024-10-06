Cani Semih Çelik'in İkbal Uzuner ile son görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul Fatih’te yaşanan vahşi cinayetin detayları, güvenlik kameralarının ortaya çıkmasıyla yeniden gündeme oturdu. Sabah gazetesinin ulaştığı görüntülerde, cinayet zanlısı Semih Çelik ile kurbanı İkbal Uzuner'in buluşma ve olay yerine gidiş anları saniye saniye kaydedildi.

İşte o görüntüler...

Semih Çelik ve İkbal Uzuner surlarda buluşuyor

Görüntülerde, Semih Çelik’in 13:52’de bir çantayla surlara geldiği görülüyor. Ardından telefonla konuşarak İkbal Uzuner de surlara doğru ilerliyor. İkili, saat 13:58’de surlarda buluşuyor ve Uzuner, Çelik’in yardımıyla surların üzerine çıkıyor. İki saat boyunca yalnız kalan ikilinin ardından Türkiye'yi dehşete düşüren cinayet gerçekleşiyor.