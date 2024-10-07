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Cani Semih Çelik'in 'incel' bağlantısı ortaya çıktı! Gözaltılar bekleniyor

İstanbul'da Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i vahşice katledip ardından intihar eden Semih Çelik'in, bir mesajlaşma uygulamasında kendilerini "incel" olarak tanımlayan gruplarla bağlantılı olduğu tespit edildi. Cinayetlerin ardından bu gruptan gelen destekleyici ve övücü paylaşımlar üzerine emniyet, ülke genelinde kapsamlı bir takip başlattı.

Haber Merkezi
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Cani Semih Çelik'in 'incel' bağlantısı ortaya çıktı! Gözaltılar bekleniyor
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Türkiye, geçtiğimiz cuma günü İstanbul'da işlenen iki vahşi cinayetle sarsıldı. Semih Çelik isimli 19 yaşındaki katil, aynı yaşta olan Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i öldürdükten sonra Edirnekapı'daki surlardan atlayarak intihar etti. Bu korkunç olay, ülkede büyük bir infial yarattı.

Sosyal medya paylaşımları ve evinde yapılan aramalar sonucunda Semih Çelik hakkında birçok yeni bilgi gün yüzüne çıktı. Milliyet'in haberine göre, katilin telefonunda yapılan incelemeler, daha önce bilinmeyen bazı gerçekleri ortaya çıkardı. Çelik'in çevresiyle ve sosyal medya bağlantılarıyla ilgili incelemeler derinleştirildi.

Kadınlara ve yaşadıkları topluma düşman

Semih Çelik'in, bir mesajlaşma uygulaması üzerinden üyesi olduğu bir grupta 'incel' olarak isimlendirilen kişilerle iletişimde olduğu ortaya çıktı. İngilizce 'involuntary celibacy' (istemsiz bekâr) tamlamasının kısaltılmışı olan 'incel', kadınlara ve yaşadıkları topluma düşman, şiddet yanlısı kişileri ifade ediyor.

Semih Çelik’in işlediği kan donduran cinayetlerden bir gün sonra, bu mesajlaşma uygulamasındaki gruptan destekleyici ve övücü mesajlar paylaşıldığı belirlendi. Polis yurt genelinde büyük takip başlattı.

Gözaltılar bekleniyor

İnternet üzerinden yürütülen takip ve izleme çalışmalarında, 'incel' akımı başta olmak üzere, cinsel ya da şiddet ve ırkçılık içerikli yayın ve paylaşım yapan hesap ve siteler gözlem altına alınmaya başlandı.

Emniyet güçlerinin, ağustos ayında Eskişehir’de 'aşırı sağcı' semboller kullanan bir saldırgan tarafından gerçekleştirilen bıçaklı saldırıya da sahip çıkan yapı üzerindeki çalışmalarının operasyon ve gözaltılara dönüşmesi bekleniyor.

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