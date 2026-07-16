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Çankaya Belediye Başkan Vekili seçim tarihi belli oldu

CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılması üzerine, belediye başkan vekili seçiminin 22 Temmuz'da yapılmasına karar verildi.

Haber Merkezi
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Çankaya Belediye Başkan Vekili seçim tarihi belli oldu
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Çankaya Belediye Meclisi, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca tedbiren görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in yerine belediye başkan vekilini belirlemek üzere 22 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00'te toplanacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Çankaya Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından tedbiren görevden uzaklaştırılan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in yerine belediye başkan vekili seçilecek.

Güner yerine görev yapacak belediye başkan vekili, Çankaya Belediye Meclisi'nin 22 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00'te gerçekleştireceği seçimle belirlenecek.

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