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Çankaya Belediye Başkanı Güner'in özel kalem müdürü gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü ve yakın çalışma arkadaşı Sadık Can Köksal gözaltına alındı.

Haber Merkezi
İHA
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Çankaya Belediye Başkanı Güner'in özel kalem müdürü gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yeni bir gözaltı işlemi gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü ve yakın çalışma arkadaşı Sadık Can Köksal'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

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