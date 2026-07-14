Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 30 kişi için tutuklama talebi

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk iddialarıyla başlatılan operasyonlar sürüyor. Ankara'da CHP'li Çankaya Belediyesi'ne 11 Temmuz'da operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde belediye binasına gelen polis, buradaki çeşitli birimlerde ve odalarda arama yaptı. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de yer aldığı toplam 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Belediye başkanı Güner gözaltına alındı

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de KKTC seyahatinden döndüğü sırada Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Güner'in yakalanması ile birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 30 oldu.

30 tutuklama talebi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hüseyin Can Güner ve 29 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ankara Adliyesi’ne götürüldü. Daha sonra Güner'in de arasında olduğu 30 kişi tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Suçlamalar neler?

Başsavcılık, Güner ve 35 şüpheli hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlamasını yöneltiyor.

Emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Hüseyin Can Güner'in emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. Geçimini nasıl sağladığı ve mal varlığı sorulan Güner, "Belediye başkanı maaşı ve belediye meclisi huzur hakkından gelen miktarlarla sağlamaktayım. Ayrıca mirastan intikal eden bir daireden kira gelirim vardır." yanıtını verdi. Güner, üzerine kayıtlı gayrimenkul ve taşınır malların başkanlık dönemi öncesinden olduğunu anlattı.

İhale süreçleri sorusuna yanıt vedi

İhale alım usulü ile ihaleyi gerçekleştirecek firmaların belirlenmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Güner, "Görev sürem boyunca görev ve sorumluluğum itibarıyla ihale ve alım işlemleri benim belirlediğim süreçler değildir." dedi. Bu süreçlerin ilgili müdürlükler tarafından yürütüldüğünü söyleyen Güner, "Hazırlıklar ve usulleri yapıldıktan sonra Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne gönderilir ve Merkezi Satın Alma Bürosu tarafından ihaleleri yapılır." ifadelerini kullandı. Güner, "Bu benden önce de aynı şekilde işleyen usul, benden sonra da devam etmektedir. İhalelerin hazırlanışı ve yapılmasından bilgim ve ilgim yoktur. Dolayısıyla herhangi bir kriter belirlemedim." diye konuştu.

Belediye başkanı Güner'den açıklama

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner sosyal medya hesabından operasyona ilişkin açıklama yaptı. Kendisinin şu an il dışında olduğunu ancak birkaç saat içerisinde Ankara'da olacağına işaret eden Güner, “Bunu ilgili tüm makamlara da bildirdim. Yine evimde arama yapmak üzere gelen ekiplere de yedek anahtar ulaştırdım ve bütün arkadaşlarımızdan emniyet güçlerimize yardımcı olmalarını istedim.” dedi. “Göreve geldiğimizden bu yana bu kurumu en iyi şekilde yönettiğimizi ve bize güvenen hiç kimseye karşı mahcup olacak en ufak bir davranışımızın olmadığını tüm komşularımızın bilmesini isterim.” diye konuşan Güner, soruşturmanın ayrıntıları ve nedenleri netleştiğinde kamuoyuyla paylaşacağını dile getirdi.