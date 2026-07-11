Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner gözaltına alındı
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner yurda dönüşünde Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.
CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk iddialarıyla başlatılan operasyonlar sürüyor. Bugün sabah saatlerinde Ankara CHP'li Çankaya Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.
Sabah saatlerinde belediye binasına gelen polisin, buradaki çeşitli birimlerde ve odalarda arama çalışması başlattığı belirtildi.
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de yer aldığı toplam 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 29'u yakalanırken diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Belediye başkanı Güner gözaltına alındı
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in yurda dönüşünde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındığı bildirildi. Güner önce Adli Tıpta sağlık kontrolünden geçirilecek sonra ise Mali Şubeye götürülecek
Suçlamalar neler?
Başsavcılık, Güner ve 35 şüpheli hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlamasını yöneltiyor.
Hüseyin Can Güner kimdir?
1993 yılında Ankara'da doğan Güner, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2015 yılında mezun oldu. Güner, CHP'ye 2012 yılında kaydoldu.
Güner, Ankara İl Gençlik Kolları Üniversite Komisyonu'nda, Sosyal Demokrat Öğrenciler örgütlenmesinde ve Çankaya İlçe Gençlik Kolunda çalışmalar yürüttü.
2013-2014 yıllarında Etimesgut Gençlik Kolu Başkanlığı görevinde bulunan Güner, 2014-2016 yılları arasında Genel Merkez Yerel Yönetimler Komisyonunda görev aldı ve 2018-2020 yılları arasında CHP Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.
2020-2023 yılları arasında CHP’yi temsilen Çankaya İlçe Seçim Kurulu üyeliğinde bulunan Güner, 14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçimlerinde Ankara 1. Bölge 11. Sıra Milletvekili Adayı oldu ardından 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultay’da CHP Parti Meclisi Üyesi seçildi.
Güner, 31 Mart seçimlerinde Çankaya Belediye Başkanı seçildi.