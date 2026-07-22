Çankaya Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu

Çankaya Belediye Meclisi, Hüseyin Can Güner’in yerine görev yapacak belediye başkanvekilini belirlemek üzere olağanüstü toplandı. Gizli oylamayla yapılan seçimin ilerleyen turunda CHP’li Haldun Güler başkanvekilliğine seçildi.

Seçimde Güler’in yanı sıra CHP’li Meclis 2. Başkanvekili Fevzi Gümüş de aday oldu. İlk turda Haldun Güler 30, Fevzi Gümüş 6 oy aldı. İki oy geçersiz sayılırken 5 üye boş oy kullandı. İlk iki turda gereken 31 oya ulaşılamaması üzerine seçim sonraki tura kaldı.

Hüseyin Can Güner'in yerine görev yapacak

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Çankaya Belediyesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Hüseyin Can Güner, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştı. Belediye Meclisi de Güner’in yerine görev yapacak başkanvekilini seçmek için 22 Temmuz’da toplandı.

Haldun Güler kimdir?

1962 yılında Ankara’nın Polatlı ilçesinde doğan Haldun Güler, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu. Yeminli mali müşavir olan Güler, 2024 yerel seçimlerinde CHP’den Çankaya Belediye Meclis Üyesi seçildi.