Çankaya Belediyesi'nde kritik gelişme: Başkan Hüseyin Can Güner görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in geçici tedbirle görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in geçici tedbir kapsamında görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı. Daha önce yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Güner'in de aralarında bulunduğu 23 kişi cezaevine gönderilmişti.
Ne olmuştu?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, hakkında "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltı kararı verilen şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemi yapılmış, bu doğrultuda 30 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti.