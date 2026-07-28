Çankaya Belediyesine yönelik soruşturma: Turgut Koç "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi

Turgut Koç, ifadesinde, işi sebebiyle birçok insan tanıdığını, Veli Ağbaba ile de yaklaşık 13 yıldır tanıştıklarını, görevden uzaklaştırılan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile kendisini Ağbaba'nın tanıştırdığını söyledi.

Turgut Koç, 2024 yerel seçimine 1 ay kala Güner'le Çankaya Belediyesi Meclis Üyesi Emre Doğan'ın avukatlık ofisinde görüştüğünü belirterek, "O zaman Hüseyin Can Güner'in Belediye Başkan adayı olduğu açıklanmıştı. Ben kendilerine seçimle ilgili herhangi bir yardım isteyip istemediklerini sordum. Kendisi de bana 'Daha sonra konuşuruz' dedi. Yaklaşık 10 gün sonra Emre Doğan'la bir araya geldim. Benden seçimler için maddi olarak yardımcı olabilecek firma veya şirket varsa söylememi istedi." diye konuştu.

"300 bin dolar teslim ettim"

Doğan'a çöp toplama ve asfalt konusunda yardımcı olabileceğini söylediğini anlatan Koç, İstanbul'a giderek iş insanı Menderes Cemaloğlu'yla görüştüğünü, Hüseyin Can Güner'in ve Emre Doğan'ın seçim için maddi destek aradıklarını ve kendisinin yardımcı olup olamayacağını sorduğunu kaydetti.

Koç, şöyle devam etti:

"Menderes de bana ihaleleri alamasak bile yardım edebileceğini söyledi. Yaklaşık 10 gün sonra kendisine ait bir teknede bana nakit olarak 300 bin dolar verdi. Ben 300 bin doları Emre Doğan'ın yönlendirdiği, tanımadığım bir şahsa Beşiktaş'ta teslim ettim. Bu paranın 150 bin doları Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Veli Ağbaba'nın seçim kampanyası için harcanmak üzere Malatya'ya gönderildi. Bunu bana Ağbaba söyledi. Paranın alınması ve teslim edilmesinden Ağbaba'nın da haberi vardı. Kalan 150 bin doların ise Çankaya Belediye Başkan Adayı olan Hüseyin Can Güner'in seçim çalışmaları için ayrıldığını biliyorum."

Hüseyin Can Güner'in belediye başkanlığını kazanmasının ardından Cemaloğlu ve Doğan'la bir araya geldiğini ifade eden Koç, çöp ihalesi gündeme geldiğinde Cemaloğlu'nun, "Bu konuda bana güven ben yönetirim, biz sana şartnameyi getirelim, iş olmasa da canın sağ olsun." dediğini aktardı.

İhaleyi alması karşılığında yüzde 10 komisyon teklif etti

Koç, görüşme esnasında Menderes Cemaloğlu'nun, Doğan'a dönerek "Biz sizi, hukukunuzu koruyacağız." dediğini belirterek, "Cemaloğlu, ortamın dinlenilebilmesi ihtimaline binaen bir kağıda 'yüzde 10' yazarak Doğan'a verdi. Cemaloğlu, Doğan'a çöp ihalelerinin kendisine kalması halinde yüzde 10 komisyon vereceğini ima etti. Emre Doğan da buna kafa sallayarak 'Tamam.' dedi. Sonrasında Emre Doğan sesli olarak 'İş olsun da bakarız.' dedi. Ben burada sadece Menderes Cemaloğlu'nun Emre Doğan'a vereceği yüzde 10'luk komisyonu Emre Doğan'a götürmekle görevliydim. Burada herhangi bir pay almam konusunda anlaşma yapılmadı. İşin sonunda da ben hiç para almadım." ifadelerini kullandı.

Birkaç gün sonra Cemaloğlu'nun Çankaya Belediyesi tarafından açık ihale usulüyle yapılacak olan çöp toplama ihalesi için hazırlamış olduğu şartnameyi USB bellek ile Emre Doğan'a gönderdiğini öne süren Turgut Koç, Doğan'ın kendisine, belleği ihaleyi yapacak memurlara verdiğini, belleğin içinde ihale şartnamesiyle yaklaşık maliyet teklifi alınacak firma bilgilerinin yazdığını ancak görevlilerin kendisine direndiğini söylediğini anlattı.

Turgut Koç, ihaleye USB bellekteki bilgilere göre çıkıldığını ve yaklaşık maliyetin Cemaloğlu tarafından belirlenen dört veya beş şirketten alınan teklifler üzerinden oluşturulduğunu kaydetti.

"Cemaloğlu'yla Emre Doğan irtibat halindeydi"

Açık usulle gerçekleştirilen çöp toplama ihalesini Norm isimli şirketin kazandığını aktaran Koç, ihalenin Kamu İhale Kuruluna taşınması için iki şirketin başvurduğunu, başvuruların ise Menderes Cemaloğlu'nun talimatıyla yapıldığını ileri sürdü.

Koç, buradaki amacın Norm şirketinin kazanmış olduğu açık ihale usulüyle gerçekleştirilen ihalenin sürüncemede kalmasını ve Çankaya Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çöp toplama işinin pazarlık usulü ihalelerle Menderes Cemaloğlu'nun belirlediği şirketlere verilmesinin sağlanması olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bahsedilen açık ihale usulü daha ilan edilir edilmez Menderes Cemaloğlu, Çankaya Belediyesine ait çöp toplama işini kendisinin yapacağına inanarak bu işle ilgili kamyonları, iş makinelerini ve diğer araçları hazırlamaya başlamıştı. Ben iptal edilen ihaleden sonra kendimi geri çektim. Çünkü Menderes Cemaloğlu'yla Emre Doğan irtibat halindeydi ve aralarında süreci yönetiyorlardı. Ancak bu süre zarfında ve sonradan yapılan soruşturmaya konu pazarlık usulü şeklinde gerçekleştirilen diğer ihalelere de yine Cemaloğlu'nun belirlediği şirketlere teklif gönderiliyordu, yaklaşık maliyetler de Cemaloğlu'nun belirlediği şirketlerden alınıyordu."

Doğan ve Cemaloğlu'yla son görüşmesinin yaklaşık bir yıl önce İstanbul'da olduğunu dile getiren Turgut Koç, görüşmenin ardından Cemaloğlu'nun Ankara'ya giderek Emre Doğan'a, kendisini aradan çıkarmayı teklif ettiğini ve Cemaloğlu'yla görüşmeye çalıştığında geçiştirildiğini söyledi.

"Güner'in tüm süreçlerden haberi vardı"

Turgut Koç, Hüseyin Can Güner'le belediye başkanı olmadan önce iki ve başkan olduktan sonra üç kere görüştüğünü, Güner'in temkinli davranmaya çalıştığını anlatarak, şu beyanda bulundu:

"Belediye Başkanı olduktan sonra Güner'le çöp toplama ihalesine ilişkin konuları açıktan hiç konuşmadık. Ancak Güner, Belediye Başkan adaylığı sürecinde çöp toplama ihalelerine ilişkin yaptığımız görüşmelerde Emre Doğan'la muhatap olmamızı ve süreci Doğan'ın yöneteceğini söylemişti. Güner'in tüm süreçlerden haberi vardı. Kendisiyle başkan olduktan sonra bu konuları konuşmamamızın sebebi bu meselelerden çok çekinmesiydi. Mümkün olduğu kadar temkinli olmaya çalışıyordu. Bu yüzden Emre Doğan'ı görevlendirmişti."

Cemaloğlu'yla Remzi Baka'nın ortak iş yaptığını aktaran Koç, soruşturmaya konu ihalelerde Baka'nın, Cemaloğlu'nun yönlendirmesiyle kazandığını düşündüğünü belirterek, "Soruşturmaya konu ihaleleri alan firmaların Cemaloğlu'yla işbirliği içerisinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü tüm bu ihalelerdeki kurgular Hüseyin Can Güner'in bizzat görevlendirdiği Emre Doğan ve Menderes Cemaloğlu tarafından düzenlenmiştir." dedi.