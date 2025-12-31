Çankırı merkez ve 2 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir alındığı belirtildi.

Bu nedenle il merkezindeki tüm kademe ve türdeki okullarda, Kur'an kursları dahil bugün eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği aktarılan açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu ana sınıfına devam eden ebeveynlerin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Ayrıca, Bayramören ve Yapraklı kaymakamlıklarından yapılan açıklamada da eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.