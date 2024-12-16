Çankırı Valiliği'nden kar tatili haberlerine yalanlama

Çankırı Valiliği, okulların kar yağışı nedeniyle tatil edildiği iddialarını yalanladı.

Bu belge gerçeği yansıtmamaktadır

Valilikten yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında 16 Aralık 2024 tarihinde okulların 1 gün süre ile tatil edildiği açıklaması yayınlanmaktadır. Bu belge gerçeği yansıtmamaktadır. Resmi açıklamalar yalnızca cankiri.gov.tr ve resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılmaktadır. Bu tür asılsız bilgilere itibar edilmemesi önemle rica olunur" denildi.