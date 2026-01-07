Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Iğdır Valiliği'ne atandı
Resmi Gazete’nin bugün yayımlanan 33130 sayılı kararname ile Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Iğdır Valiliği'ne atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 19 ile yeni vali atandı, 7 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Bu çerçevede Çankırı'nın başarılı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Iğdır Valiliği'ne atandı. Atama kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından Taşolar’ın yeni görevine yakın zamanda başlaması bekleniyor.