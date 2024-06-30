Canlı yayına stüdyo konuşmaları yansımıştı: TRT Spor'dan açıklama!

TRT Spor Kanalı, Spor Stüdyosu programında canlı yayına yansıyan bazı konuşmalar sebebiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

TRT Spor'un sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"TRT Spor kanalımızda canlı yayınlanan Spor Stüdyosu programında kabulü mümkün olmayan bazı konuşmalar yayına yansımıştır. Olayda sorumluluğu olanların tespiti ve gerekli cezanın belirlenmesi için hızlıca bir soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma tamamlanana kadar ilgili personel açığa alınmıştır."