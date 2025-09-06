  1. Ekonomim
  3. Canlı yayında 13 yaşındaki kızının para karşılığı evlendirildiğini ihbar etti: 3 kişi gözaltına alındı
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir annenin katıldığı TV programında 13 yaşındaki kızının para karşılığı evlendirildiğini ihbar etmesi üzerine damat ve ailesi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ATV’de yayınlanan Esra Erol'da programına katılan anne Özlem I.'nın, canlı yayında 13 yaşında kızının para karşılığı evlendirildiğini söylemesini ihbar kabul eden İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İnegöl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

13 yaşındaki kızla evlenen Kamil K. İle damadın babası Emrah ve annesi Elvan K. Gözaltına alındı. Şahıslar sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildiler. 3 şahıs da mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

