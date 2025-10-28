  1. Ekonomim
Canlı yayında gelen bildirim sayesinde depremi önceden fark etti

Yayıncı Ataberk Doğan, canlı yayında gelen bildirim sayesinde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremi önceden fark etti.

Canlı yayında gelen bildirim sayesinde depremi önceden fark etti
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremle ilgili olarak inceleme başlatıldığını duyururken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "Depremde 3 bina ve 1 dükkan" yıkıldı bilgisini paylaştı. Yerlikaya açıklamasında, "Köylerin ilk tur taraması yapıldı. Can kaybı olmadı. Hastanelerle düşmeyle ilgili 2 müracaat oldu" bilgisine yer verdi

Canlı yayında gelen bildirim sayesinde depremi önceden fark etti

Telefonundan gelen uyarıyı izleyicileriyle paylaşan yayıncı Ataberk Doğan, birkaç saniye sonra deprem beklendiğini belirtti. Depremi hisseden yayıncı, sakinliğini koruyarak izleyicilerine panik yapmamaları konusunda uyardı. 

