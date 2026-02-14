Canlı yayında yanıtladı: İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti'ye geçecek mi?

CHP'li bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye geçmesinin ardından Nevşehir'in İyi Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'nın da AK Parti'ye katılacağı iddia edildi. Belediye Başkanı Rasim Arı, söz konusu iddialara yanıt verdi.

Katıldığı bir televizyon programında "Doğmamış çocuğa don biçilmez" diyen Arı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan böyle bir davet almadığını söyledi.

"Yolsuzluğum yok, akçeli bir korkum yok"

"Cumhurbaşkanımız Saray'a çağırırsa görüşmeye giderim" diyen Arı, "Devlet adabı bilen biriyim. Yolsuzluğum yok, akçeli bir korkum yok ben niye bir kapıya gidip yalvarayım beni alın diye?" ifadelerini kullandı.

Arı, "İddia ediyorum ben burada 'tamam' diyene kadar Nevşehir'de belediye başkanıyım" diye konuştu.

Siyasete AK Parti'de başladı

24 Kasım 2018 tarihinde AK Parti Nevşehir belediye başkanı adayı ilan edilen Rasim Arı, 31 Mart 2019 seçimlerinde yüzde 51,5 oy oranıyla başkan seçildi.

29 Ocak 2021 tarihinde sağlık sorunları gerekçesiyle görevinden istifa eden Arı, 18 Ocak 2022'de AK Parti'den istifa etti. 24 Mart 2023'te eşiyle birlikte İyi Parti'ye katılan Rasim Arı, İyi Parti adayı olarak girdiği 2024 yerel seçimlerini resmi sonuçlara göre yüzde 52 oy oranıyla yeniden kazandı ve Nevşehir Belediye Başkanı oldu.