Cansever memleketi Kuzey Makedonya'da toprağa verildi

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Bir süredir lösemi tedavisi gören ve 8 Ağustos Cumartesi günü Almanya'nın Essen kentinde tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybeden Cansever'in cenazesi, Almanya'dan doğup büyüdüğü Kuzey Makedonya'ya getirildi.



Cenaze namazını, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı caminin imamı Fevzi Yazıcı kıldırdı.

Namazın ardından sanatçının naaşı, uzun yıllar yaşadığı evinin önüne getirildi. Burada yakınları ve sevenleri tarafından dualarla karşılanan Cansever'in cenazesi, aile kabristanında toprağa verildi.

Cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da çelenk gönderdi.