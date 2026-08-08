Cansever neden öldü, hastalığı neydi, ne kanseriydi? Cansever gerçek adı ne, kaç yaşında, evli mi?

Türk müziğine unutulmaz izler bırakan '90'lı yılların efsane seslerinden Cansever, hayata gözlerini yumdu.

Uzun süredir sağlık sorunları ile mücadele eden 59 yaşındaki sanatçının vefat haberini, meslektaşı Mehtap Yılmaz sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna duyurdu.

Mehtap Yılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cansever ablam rahmetli oldu, daha iki gün önce konuştuk..."

CANSEVER NEDEN ÖLDÜ?

90'lı yıllara damga vuran arabesk müziğin sevilen ismi Cansever, bir süredir mücadele ettiği kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

CANSEVER HASTALIĞI NEYDİ?

Geçtiğimiz aralık ayında lösemi teşhisi konulan Cansever bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele etmişti.

CANSEVER NE KANSERİYDİ?

Cansever, 2025 yılının aralık ayında kan kanseri olarak bilinen lösemi teşhisi almıştı.

CANSEVER GERÇEK ADI NE?

Cansever ismiyle tanınan sanatçının nüfustaki gerçek adı Dzansever Dalipova'dır.

CANSEVER KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

8 Temmuz 1967 doğumlu olan Cansever, 59 yaşında hayata gözlerini yumdu.

CANSEVER NERELİ?

Cansever, Kuzey Makedonya'nın Veles kentinde dünyaya geldi.

CANSEVER EVLİ Mİ?

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden sanatçının medeni durumuyla ilgili kamuoyuna yansıyan net bir bilgi bulunmuyor.

CANSEVER KİMDİR?

Cansever, 1990'lı yıllardan itibaren "Ağla Gözbebeğim", "Sen de Gittin" ve "Kime Bu İnat" gibi unutulmaz eserlerle tanınan önemli bir arabesk ve fantezi müzik sanatçısıydı. Henüz 12 yaşındayken geçirdiği bir kaza sonucu bir gözünü kaybetmesine rağmen müziğe olan tutkusundan vazgeçmedi ve profesyonel kariyerine 1992 yılında Kuzey Makedonya'da yayımladığı albümüyle başladı.

Türkiye müzik piyasasına girişi ise 1997 yılında İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show programına konuk olmasıyla gerçekleşti. Burada seslendirdiği "Kara Çadır" türküsüyle büyük bir beğeni topladı ve aynı yıl yayımladığı "Meçhul" albümüyle geniş kitlelere ulaştı. Roman müziği, Balkan ezgileri ve arabesk müziği kendine has yorumuyla birleştirerek müzik dünyasında kalıcı bir yer edindi.