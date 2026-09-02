Çarpışmadan hasar almadan kurtulan ALSU isimli ticari gemi Silivri açıklarına çekildi
Silivri açıklarında çarpışma sonucu hasar almadan kurtulan Türk bayraklı ALSU isimli ticari gemi Silivri açıklarına çekildi. ALSU isimli ticari gemi havadan görüntülendi.
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Silivri açıklarının Türk bayraklı ALSU isimli ticari gemi ile Rulo sac metal ve inşaat demiri yüklü TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari gemi çarpıştı.
Batan TUĞBERK İMAMOĞLU adlı gemideki 10 personelle hala irtibat kurulamadı. Çarpışmadan hasar almadan kurtulan ALSU isimli ticari gemi Silivri açıklarına çekildi. ALSU isimli ticari gemi havadan görüntülendi.