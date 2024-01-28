Çarşamba’da ekmek fiyatlarına zam mı geldi, ne kadar oldu? (Çarşamba ekmek fiyatları)

Yeni yıl ile birlikte bir süredir gündemde olan ekmek fiyatlarının güncellemesi Çarşamba’da da yapıldı.

Çarşamba ekmek fiyatları ne kadar oldu?

Fırıncıların zam talebi üzerine Çarşamba Fırıncılar Odası tarafından 7,5 liradan satılan 230 gram ekmeğin gramajı 250 grama, fiyatı da 10 TL’ye yükseltildi.

Yapılan zam ile 27 Ocak’tan itibaren geçerli olan fiyat tarifesi ile birlikte 250 gram ekmek 10 TL olarak belirlenirken, 500 gram ekmeğin fiyatı 20 TL, 750 gram ekmeğin fiyatı 30 TL ve 1000 gram ekmeğin fiyatı 40 TL olarak belirlendi.