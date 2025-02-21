Çarşı Grubu maydanozlu paylaşım yapıp Galatasaray’ı etiketledi

Beşiktaş taraftar grubu Çarşı, sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Grup, "Maydanozun faydaları nelerdir?" ve "Maydanoz nasıl saklanır?" gibi sorular paylaşarak, @GalatasaraySK hesabını etiketledi. Bu ilginç gönderi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve Çarşı'nın bu tavrı hızla gündeme oturdu.

Galatasaray'dan açıklama gelmişti

FETÖ’ye yönelik yürütülen operasyon kapsamında, bir döner zinciri aracılığıyla terör örgütüne finansman sağlandığı iddiaları üzerine Galatasaray Kulübü’nden resmi bir açıklama gelmişti.

Galatasaray’ın yaptığı açıklamada, “Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama A.Ş. ile kulübümüzün veya iştiraklerimizin herhangi bir sponsorluk anlaşması bulunmamaktadır. Bu şirket ile kulübümüzü ilişkilendiren kişi ve kurumlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır.” ifadelerine yer verilmişti