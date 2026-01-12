Casperlar operasyonu: Yakalanan 97 kişi adliyeye getirildi

“Casperlar” adıyla anılan suç yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 21 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 97 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında örgütün faaliyetleri ve bağlantıları mercek altına alınırken, operasyonların çok sayıda ilde aynı anda yapılması dikkat çekti.

117 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Amasya, Ordu, Düzce, Elazığ, Şanlıurfa, Trabzon, Mardin, Tokat, Sinop, Bitlis, Samsun, Çanakkale, Sakarya, Adıyaman, Malatya ve Tekirdağ'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 117 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin çoğunlukla yaşı küçük kişileri örgütün hücre evlerine yerleştirdiği, bu kişileri çalıntı araç veya motosiklet kullanarak kasten yaralama, iş yeri kurşunlama ve yağma amacıyla tehdit eylemlerinde kullandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerinden 97'si, bugün adliyeye sevk edildi

Ayrıca şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden lüks yaşam ve yüksek kazanç vaadiyle suç örgütlerine üye kazandırmaya çalıştıkları ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edildi. Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerinden 97'si, bugün adliyeye sevk edildi.