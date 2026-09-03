‘Casperlar’ soruşturması: 51 şüpheliye 17 ayrı suçlama

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İstanbul’da “Casperlar” olarak bilinen suç örgütünün çocuk yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, 51 çocuk şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin 22 ayrı eyleme karıştığı tespit edildi. Dosyada yer alan 51 çocuk şüpheliden 30’unun tutuklu olduğu belirtildi.

Çocuk şüphelilere 17 farklı suçlama

Liderliğini İsmail Atız’ın yaptığı belirtilen örgütün özellikle Bahçelievler, Küçükçekmece ve Bağcılar ilçelerinde faaliyet gösterdiği; yağma, kasten yaralama, tehdit, uyuşturucu ticareti, fuhuş ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi suçlara karıştığı öne sürüldü.

Hazırlanan iddianamede çocuk şüpheliler hakkında “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “örgütün veya amacının propagandasını yapma”, “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması”, “mala zarar verme”, “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma” suçlarının da aralarında olduğu toplam 17 farklı suçlama yöneltildi.