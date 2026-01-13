''Casperlar'' suç örgütü soruşturması: 58 şüpheli tutuklandı
'Casperlar' suç örgütüne ilişkin Bakırköy Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan 97 şüpheliden 58'i şüpheli tutuklandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kamuoyunda “Casperlar” adıyla bilinen suç yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 97 şüpheli adliyeye çıkarıldı.
Sulh Ceza Hakimliği’nde tamamlanan sorguların ardından şüphelilerin 58’i tutuklanırken, 17 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturma kapsamında 22 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Çocuk büroda 8 şüpheli tutuklandı
Soruşturma kapsamında örgüt büroda işlem gören şüphelilerden 50’si tutuklanırken, 14’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 20 şüpheli hakkında ise serbestlik kararı verildi. Çocuk büroda ise 8 şüpheli tutuklandı, 3’ü adli kontrolle serbest kaldı, 2 çocuk şüpheli serbest bırakıldı.