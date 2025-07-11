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"Casperlar" suç örgütüne operasyon: 70 kişi gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonunda 70 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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"Casperlar" suç örgütüne operasyon: 70 kişi gözaltına alındı
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İstanbul'da, "Casperlar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 70 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda "Casperlar" olarak adlandırılan suç örgütüne yönelik soruşturma yürütüldü.

Suç örgütünün Bahçelievler, Bağcılar ve Küçükçekmece ilçeleri başta olmak üzere "kasten öldürme", "nitelikli yağma", "iş yeri kurşunlama", "uyuşturucu madde ticareti", "kasten yaralama", "fuhuş" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarına karıştığı tespit edildi.

Soruşturmada, organize suç örgütünün "Daltonlar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne karşı "varlıklarını sürdürmek ve maddi olarak güç kazanmak amacıyla çok sayıda esnaf ve iş yerine yönelik, haraç almak için silahlı saldırıda bulunulduğu" tespit edildi.

Operasyonda, 70 kişi gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında 126 kişi hakkında verilen gözaltı kararının ardından 231 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 70 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 190 fişek, 46 uyuşturucu ve uyarıcı hap ile 940 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Elebaşı İsmail Atız hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldı

Ayrıca suç örgütün propagandasını yaptığı tespit edilen 45 sosyal medya hesabına Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince erişimin engelli kararı verildi.

Suç örgütü elebaşı İsmail Atız hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldığı, Almanya'da yakalanan şüphelinin iade sürecine ilişkin işlemlerin devam ettiği belirtildi.

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