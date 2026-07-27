Cast ajansından CHP açıklaması: 950 TL gönül alma parasıydı

CHP'nin dün İstanbul Sarıyer Ayazağa'daki Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde düzenlediği yeni üye katılım törenine cast ajansları aracılığıyla figüran taşındığına dair haberleri gündem oldu.

BirGün muhabiri Ebru Çelik, bir cast ajansı aracılığıyla törene katılıp yaşananları haberleştirdi. Törende cast ajansından oyuncuların yer aldığı ve bu kişilere tören öncesinde slogan pratiği yaptırıldığı aktarıldı. Sözcü TV’ye konuşan bir kişi de törene cast ajansı aracılığıyla 950 TL karşılığında katıldığını ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemediğini söyledi.

CHP yönetimi ise haberlerin gerçeği yansıtmadığını savunurken, CHP İstanbul İl Başkanlığına atanan Gürsel Tekin suç duyurusunda bulunduğunu duyururken İstanbul Başsavcılığı 'figüran' haberlerine dair soruşturma başlattı.

"950 TL insanların cebine koyduğumuz bir gönül alma parasıydı"

Cast ajansının sahibi söz konusu iddialar üzerine CNN Türk'e şu açıklamalarda bulundu:

Kimse bugün bedavaya kimse bir iş yapmaz ama onlar tamamen benim için dostlarım. Benim için yardım ettiler. 950 TL denilen şeyi aslında tamamen insanların cebine koyduğumuz bir hoşgörü olsun diye beni kırmayıp geldikleri için bir ücrettir. Ben bugün bir para trafiğim olmamıştır diyorum. Hesaplarım ortada. Buyurun hodri meydan. Ben bugün bir ajans sahibi olarak ben bir siyasiye atılmış bir arkadaşımı destekleyemeyecek miyim? Günlerdir uğradığım itibar suikasti yeter. Yeter. İncelensin. Hesaplarım incelensin.