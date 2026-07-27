Cast ajansından CHP açıklaması: Figüranları gönderdim ama para almadım

CHP'nin dün İstanbul Sarıyer Ayazağa'daki Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde düzenlediği yeni üye katılım törenine cast ajansları aracılığıyla figüran taşındığına dair haberleri gündem oldu.

BirGün muhabiri Ebru Çelik, bir cast ajansı aracılığıyla törene katılıp yaşananları haberleştirdi. Törende cast ajansından oyuncuların yer aldığı ve bu kişilere tören öncesinde slogan pratiği yaptırıldığı aktarıldı. Sözcü TV’ye konuşan bir kişi de törene cast ajansı aracılığıyla 950 TL karşılığında katıldığını ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemediğini söyledi.

CHP yönetimi ise haberlerin gerçeği yansıtmadığını savunurken, CHP İstanbul İl Başkanlığına atanan Gürsel Tekin suç duyurusunda bulunduğunu duyururken İstanbul Başsavcılığı 'figüran' haberlerine dair soruşturma başlattı.

Konuyla ilgili Merss Production ajansının sahibi Ömer İne'den gelen açıklama şu şekilde:

"25 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilen CHP üye katılım ve rozet takma törenine ilişkin olarak, sosyal mecralarda ve kamuoyunda yer alan asılsız iddialar nedeniyle bu açıklamayı yapma zarureti doğmuştur.

CHP'ye gönül veren bir birey olarak, törende yakın dostum ve arkadaşım Samet Özkaş'a destek olmak amacıyla ajansımın tüm imkanlarını kendi irademle seferber ettim.

Gerçekleştirilen bu organizasyon ve teknik destek karşılığında CHP Genel Merkezi'nden veya CHP İl Başkanlığı'ndan kesinlikle hiçbir maddi bedel ya da ücret alınmamıştır. Çalışmalarımız herhangi bir kurum, makam veya il başkanlığının talimatıyla değil, tamamen dostluk bağı ve gönüllülük esasıyla yürütülmüştür. Bizler talimatla değil, yürekten ve inançla iş yapan bir anlayışa sahibiz. Dostumuza ve arkadaşımıza verdiğimiz bu desteğin ticari ya da siyasi bir pazarlık gibi yansıtılma çabalarını üzülerek takip ediyor, gerçeği en yalın haliyle bilgilerinize sunuyoruz."