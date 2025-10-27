  1. Ekonomim
Casusluk soruşturması: Yılmaz Tunç'tan "Ekrem İmamoğlu" açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ekrem İmamoğlu hakkındaki "casusluk" soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. Tunç, “Suç unsuru varsa savcılar gereğini yapar, yargı süreci hep birlikte takip edilmeli” dedi.

Casusluk soruşturması: Yılmaz Tunç'tan "Ekrem İmamoğlu" açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında "casusluk" iddiasıyla yürütülen soruşturmaya ilişkin soruyu yanıtladı.

Bakan Tunç, Adalet Bakanlığı Türkiye Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Islah ve Ceza İnfaz Kurumları Birliğinin (ICPA) 27. Yıllık Konferansı'nın açılış programına katıldı.

Tunç, açılış konuşmasının ardından bir basın mensubunun İmamoğlu'nun "siyasal casusluk" suçundan tutuklandığı soruşturmaya ilişkin sorusuna şu yanıtı verdi:

"Kişisel verilerin korunmasına ilişkin müeyyideler hem Türk Ceza Kanunu'muzda hem Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nda var. Bu kanunda yer alan sorumluluklar var. Bu sorumluluklarla ilgili olarak tespitler yapılır. Bu tespitlerle ilgili bir suç unsuru söz konusu ise cumhuriyet savcıları tespit eder, yargı makamları da karar verir. Yargının bu konudaki kararlarını, soruşturmaları ve yargılamaları hep birlikte takip etmek gerekir."

