Çatalca'da kum ocağında göçük: Bir işçi balçık içinde kaldı

İstanbul'un Çatalca ilçesinde atık su biriken alana düşen iş makinasının operatörünün kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Karacaköy Mahallesi'nde yer alan kum ocağındaki çalışma sırasında iş makinesi henüz bilinmeyen nedenle atık suların biriktiği alana düştü.

İhbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma ve itfaiye ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi.

İş makinası operatörünün bulunduğu yerden kurtarılması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.