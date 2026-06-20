Çatalca'da paraşüt kayalıklara çarptı: Yaralılar var
İstanbul’un Çatalca ilçesinde yamaç paraşütü yapan iki kişi, paraşütün kayalıklara çarpması sonucu yaralandı. AFAD ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
İstanbul’un Çatalca ilçesinde meydana gelen yamaç paraşütü kazasında iki kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından bulundukları noktadan kurtarılan iki yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldı.
Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılan Tahsin Günay ve Defne Sezer tedavi altına alındı. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.