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Çatalca'da paraşüt kayalıklara çarptı: Yaralılar var

İstanbul’un Çatalca ilçesinde yamaç paraşütü yapan iki kişi, paraşütün kayalıklara çarpması sonucu yaralandı. AFAD ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi
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Çatalca'da paraşüt kayalıklara çarptı: Yaralılar var
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İstanbul’un Çatalca ilçesinde meydana gelen yamaç paraşütü kazasında iki kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından bulundukları noktadan kurtarılan iki yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldı.Çatalca'da paraşüt kayalıklara çarptı: Yaralılar var - Resim : 1

Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılan Tahsin Günay ve Defne Sezer tedavi altına alındı. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. 