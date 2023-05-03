Çavuşoğlu: 4'lü Suriye toplantısı 10 Mayıs'ta olabilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı canlı yayında Rusya, İran ve Suriye ile dışişleri bakanları düzeyindeki toplantının 10 Mayıs'ta Moskova'da olabileceğini söyledi.

NTV'de soruları yanıtlayan Çavuşoğlu konuyla ilgili şunları söyledi:

"Seçimden önce bakanlar düzeyinde toplantı muhtemel. Bakanlar düzeyinde toplantı 10 Mayıs'ta olabilir.

Anayasa Komisyonu kuruldu. Sekiz turda hiçbir şey olmadı. Buradan bir netice almak lazım. Terör örgütleriyle birlikte mücadele etmek lazım. DAEŞ, YPG Suriye'yi bölmek istiyor. Bizim Suriye topraklarında gözümüz yok.

Diğer taraftan Suriyelilerin gönüllü bir şekilde dönmesinin de kontrol edilmesi gerekiyor. Askerlerin çekilmesi buralar istikrara kavuştuktan sonra olacak. Bu boşluğu terör örgütleri dolduracak. Muhalefet de diyor ki biz buralardan çekileceğiz. Buranın bir terör koridoru olması riski var. Bizim buradan çekilmemiz demek rejimin buraya tam hakimiyet sağlayacağı anlamına gelmez. Biz çekilirsek çok ciddi çatışmalar olur. Bu belirsizlik ortamında Türkiye sınırına çok sayıda göçmen gelir. Muhalefetin sözleri de riskli rejimin Türkiye çekilsin sonra görüşelim yaklaşımı da gerçekçi bir yaklaşım değil."

"Elçiliğimiz geçici olarak Port Sudan'a taşınacak"

Sudan'dan tahliye çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Çavuşoğlu, "Sudan'dan bugüne kadar 2061 kişiyi tahliye ettik. Bunlardan bin 763'ü kendi vatandaşımız.

Askeri bir uçakla sağlık personelimizi getireceğiz. Bundan sonra Port Sudan üzerinden vatandaşlarımızı getirmeyi düşünüyoruz. Elçiliğimiz geçici olarak Port Sudan'a taşınacak. Risk alamayız, geçici olarak Port Sudan'a taşıyacağız." dedi.

Tahıl koridoru

Çavuşoğlu, tahıl koridoru konusunda, "Tam bir garanti yok ama uzatılması için ciddi bir çalışma var. Rusya Tarım Bankası'nın tekrardan SWIFT sistemine dahil edilmesi gündemde. Bu banka SWIFT'e dahil edilse bile, Batılı şirketlerin bu bankalarla çalışmaya çok hevesli olmadığını görüyoruz. Genel Sekreter bir Türk bankasının aracı olmasını teklif etti." ifadelerini kullandı.

"AB'nin Türk vatandaşlarına vize konusunda çıkardığı sorunlar ortada"

Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerle ilgili, "Yıllardır süren bir tıkanıklık var. Fasıllar açılmadı. 72 fasıldan 66'sı açıldı. Vize konusunda bugüne kadar sözlerinde durmadılar. Sayın Kılıçdaroğlu nasıl bir vaatte bulunuyor. Bana göre boş bir söz. Avrupa Birliği son dönemlerde Türk vatandaşlarına vize konusunda çıkardığı sorunlar ortada." dedi.