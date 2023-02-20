Çavuşoğlu: ABD yönetimi F-16 talebimize güçlü destek veriyor

Göreve başladığından bu yana ilk kez Türkiye resmi ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, dün depremlerden etkilenen bölgeleri ziyaret etti. Blinken bugün Ankara’da temaslarını sürdürüyor.

ABD Dışişleri Bakanı, Çavuşoğlu ile görüşme sonrası Anıtkabir’i ziyaret edecek. ABD Dışişleri Bakanı daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

Anthony Blinken, Ankara’daki programı kapsamında ilk olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Çavuşoğlu ve Blinken, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenliyor.

İki Dışişleri Bakanının açıklamaları şu şekilde:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

"Askeri ilişkilerimiz stratejik ortaklığımızın önemli boyutlarından biri. Tek taraflı uyaptırımlar nedeniyle savunma sanayiimizde zorluklarla karşılaşıyoruz. F-16 talebimizle ilgili son durumu da ele aldık. ABD yönetimi talebimize güçlü destek veriyor. Bu konuda Kongre'ye resmi bildirimin bir an önce yapılmasını arzu ediyoruz. Bu sürecin de süratle tamamlanması her iki tarafın yararınadır. Kongre'de her zaman zorluklar çıkabiliyor. Bazı çevrelerce bu sürecin Kongre'de geciktirilmemesi gerekiyor. Kongre'nin de engelleyici değil destekleyici bir rol üstlenmesini bekliyoruz. Talebimzin karşılanması NATO'nun savunma kabiliyetleri açısından da son derece önemli. Terörle mücadele her zaman ortak gündemimiz. PKK, YPG'ye verilen desteğe ve FETO'nun mevcudiyetine son verilmesi hususundaki beklentilerimizi de bugün vurguladık"

"Özellikle vatandaşlarımızın vize başvuru süreçlerinde ciddi bir gecikme var. Altı aya kadar bekleme süreleri var. Hızlandırılması konusunda talebimizi ilettik."

"İsrail-Filistin meselesini de değerlendirdik. Son zamanlarda atılan adımlardan endişe duyuyoruz."

Suriye konusunu da değerlendirdik. Depremden sonra Suriye halkına yapılacak ABD'nin de yardımları var."

ABD Dışişleri Bakanı Blinken:

"Amerikan halkı sizi desteklemek üzere yanınızdadır. Toparlama ve inşaat çalışmalarında yanınızdayız. İncirlik Hava Üssü'ne gittim. Şu an ABD'nin yardım merkezi durumunda. Hatay ili üzerinde gezdik ve yıkımı yakından gördüm. Sözlerle ifade etmek çok zor. Binalar, mahalleler, yollar tamamen hasar görmüş durumdalar. Müdahalecilerle de tanıştık, Amerikan yardım kurtarma ekipleriyle tanıştım. Hepsi bu felaketin ne kadar büyük bir miktarda olduğunu biliyorlar. Ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Depremden sonra birkaç saat içinde Başkan Biden federal kuruluşların yöneticilerine emir verdi, anında yardım etmeleri için. Yüzlerce hükümet yetkilisini alana gönderdik. Paramedikler, tehlikeli madde uzmanları, mühendisler hepsini bölgeye gönderdik. Yardım malzemeleri gönderdik. Dün şu anki 85 milyon dolar üzerine ek 100 milyon dolar daha yardım geleceğini söyledik

Şu anda Türkiye uzun bir dönemden geçecek, yeniden inşa açısından. Şu anda BM 1 milyar dolarlık bir yardım talebinde bulundu. Her zaman yanyanayız. Ortak güvenlik konularında ve tabii ki Rusya'nın agresyonunda. Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü desteğini anlıyoruz ve destekliyoruz.

ABD, Türkiye'nin NATO üyesi olarak uzun zamandır devam eden katılımını takdir etmekte. Finlandiya ve İsveç'İn katılımıyla bu müttefiklik daha da güçlenecektir.

Türkiye ve ABD aynı zamanda uluslararası terörizm konusundaki çalışmaları devam etmektedir. Türkiye'nin Yunanistan ve Ermenistan ile ilişkileri çok önemli. Türkiye'nin NATO'nun içerisinde hava gücü çok önemli.

Ortak çıkarlarımız var. Ortak değerler üzerine kurulu ilişkimiz var. Türkiye'de her zaman aynı konuda aynı fikirde olmayabiliriz ancak dost ve müttefik olarak her zaman yanyana durmaya devam edeceğiz. Birbirimizle açık açık konuşabiliyoruz."