Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, Moskova'daki Türkiye, Suriye, Rusya ve İran'ın katıldığı dörtlü görüşme ile ilgili, "Dörtlü dışişleri bakanları toplantısının zamanını bugün değerlendirdik, Rusya'dan gelecek haberle bilgi vereceğiz." dedi.

Çavuşoğlu, "Diyaloğun devam etmesi gerekiyor, istişarelerin aynı şekilde yoğunlaştırılarak devam etmesinde fayda var." diye konuştu.

Ayrıntılar geliyor...