Çavuşoğlu: Dörtlü diyaloğun devam etmesi gerekiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Moskova'daki Türkiye, Suriye, Rusya ve İran'ın katıldığı dörtlü görüşme ile ilgili, "Dörtlü dışişleri bakanları toplantısının zamanını bugün değerlendirdik, Rusya'dan gelecek haberle bilgi vereceğiz." dedi.

Çavuşoğlu, "Diyaloğun devam etmesi gerekiyor, istişarelerin aynı şekilde yoğunlaştırılarak devam etmesinde fayda var." diye konuştu.

"İsrail'e çağrımız, gerek Mescidi Aksa'ya yönelik bu saldırılarını, gerek hava saldırılarını kalıcı olarak durdurması gerekiyor." diyen Çavuşoğlu, "Filistin, Mescid-i Aksa ve Kudüs konusu bizim kırmızı çizgimizdir, bu konularda bu davalardan hiçbir zaman taviz vermeyiz." açıklaması yaptı.