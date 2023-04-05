Çavuşoğlu: İsrail'in saldırıları kabul edilemez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu, "Toplantılarımızda, İsveç'in NATO üyeliği konusunda atılması gereken adımları ele alıdk. Şu ana kadar atılan adımlar yetersiz. Terörle mücadelede iş birliği yapılmalı. İsveç’in terörle mücadelede somut adımlar atması gerekiyor." dedi.

Çavuşoğlu, "İsrail'in dün Mescid-i Aksa'da gerçekleştirdiği, Harem-i Şerif'in kutsiyetini ihlal ettiği saldırılar kabul edilemez." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye’nin NATO’nun açık kapı politikasını her zaman desteklediğini ifade ederek, “Başından beri Finlandiya ile daha az sorunumuz olduğunu söylemiştik. Finlandiya bu yönde adımlarını atmıştır. Dolayısıyla Türkiye’nin Finlandiya’nın NATO üyeliğini desteklemesi, onaylaması aslında açık kapı politikasını desteklediğinin göstergesidir.” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Ramazan ayında Türkiye'de bir araya gelme konusunda prensip olarak mutabık kaldıklarını açıkladı.

Çavuşoğlu, ABD Büyükelçisinin Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyareti konusunda, "Bir büyükelçinin seçim atmosferinde bir adayla görüşmesi ve taraf tutuyor görüntüsü kabul edilebilir değildir." dedi.