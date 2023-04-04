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Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşı Bilström ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Brüksel'de İsveç Dışişleri Bakanı Billström ile görüştü. Çavuşoğlu, "İsveçli mevkidaşım Billström'e, NATO'ya katılımları için atmaları gereken adımları hatırlattık." açıklaması yaptı.

Haber Merkezi
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NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ikili temasları sürüyor.

Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu yaptığı Twitter paylaşımında, "İsveçli mevkidaşım Billström'e, NATO'ya katılımları için atmaları gereken adımları hatırlattık. Terörle mücadelede sonuç odaklı iş birliği şart." ifadesini kullandı.

 

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