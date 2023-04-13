Çavuşoğlu: Mısır'la açtığımız yeni sayfayı başarı öyküleriyle doldurmak istiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, "Mısır'la açtığımız yeni sayfayı ortak projeler ve başarı öyküleriyle doldurmak istiyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, "(Mısır ile) Temsilcilik düzeyinin büyükelçi seviyesine yükseltilmesi konusunda somut adımlar atıyoruz. Önümüzdeki dönemde ortak bir açıklama ile biz sizleri bilgilendireceğiz. O güne kadar bazı adımlar atmaya da devam edeceğiz. Herhangi bir sorunun olmadığını söylemek isterim." diye konuştu.

Çavuşoğlu, "Bundan sonra Libya konusunda daha yakın iş birliği içinde çalışacağız." dedi.

Çavuşoğlu, "PKK, Avrupa Birliği terör listesinde. Yine Fransa’da da terör örgütüdür. Maalesef Fransa’da senatörler, milletvekilleri bu teröristlerin temsilcileriyle bir araya geliyorlar. Fransa çıksın açıkça ‘PKK’yı terör örgütü olarak tanımıyorum’ desin." ifadelerini kullandı.

Şukri'den ilişkilerin aktifleştirilmesi açıklaması

Şukri ise, "Güçlü bir siyasi irade var arkamızda, Türkiye-Mısır ilişkilerinin daha da aktifleştirilmesi ve her alanda yükselmesi için." dedi.

Şukri, "(Türkiye ile) Libya ile ilgili ortak irademiz var. Halkın iradesini yansıtacak bir hükümetin kurulması ve Libya’nın toprak bütünlüğünün korunması konusunda hemfikiriz." açıklaması yaptı.